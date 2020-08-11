Карлсон, сапог и бабочка. Учёные сообщили о появлении "языка войны" у жителей Донбасса

Боевые действия в Донбассе изменили менталитет местных жителей и сформировали у них "язык войны", который меняет значение известных слов, добавляя к ним новые. Об этом сообщила старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.

— Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтёрскую тему, — цитирует её РИА "Новости".

Власкина уточнила, что в лексиконе у местных жителей уже можно встретить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных. Так "сапог" приобрёл значение снаряда для противотанкового гранатомёта, а "бабочка" и "лепесток" теперь означают противопехотные мины нажимного действия.

Также в употреблении можно встретить "будильник", что означает ранний обстрел, и "располага" — расположение воинской части. Кроме того, появились метафоры, например, "упал грузовик с кирпичом" — это мощный одинокий взрыв, а "ковры выбивают" значит частую стрельбу из миномёта.

Новые названия получили и беспилотные летательные аппараты. Теперь их называют именами героев из сказок: "Карлсон", "Вжик" и "Фея Динь-Динь".

Власова уточнила, что популярность набрали слова-звукоподражания. К примеру, можно встретить "гуп" — удар, сотрясающий землю. Причём это не то же самое, что и "бах", которое значит разрыв в воздухе.

Есть выражения, говорящие об изменении сознания граждан. "Наш мир — война" или "Тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот". Эти фразы говорят о психологических проблемах. Насколько долго языковые изменения сохранятся, зависит от продолжительности конфликта. Кроме того, плацдарм для их сохранения могут дать отражения в литературе, кино и других закреплённых текстах культуры, отмечают специалисты.

Учёные для проведения исследования опрашивали людей в соцсетях, изучали письменные источники и сайты оповещения об обстрелах и других проблемах региона.