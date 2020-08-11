Облачно и тепло. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 августа

В Москве 11 августа ожидается тёплая, но облачная погода с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр, днём температура воздуха будет примерно одинаковой и в столице, и в области — не более 22 градусов тепла. А вот ночью в Москве столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов, а по области ожидается похолодание до плюс восьми градусов.