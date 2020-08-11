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Облачно и тепло. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 августа

Местами по области ожидается кратковременный дождь.

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В Москве 11 августа ожидается тёплая, но облачная погода с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр, днём температура воздуха будет примерно одинаковой и в столице, и в области — не более 22 градусов тепла. А вот ночью в Москве столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов, а по области ожидается похолодание до плюс восьми градусов.

Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди местами по региону. Небольшой дождь также возможен в столице в ночное время суток.

Ветер будет северо-западным со скоростью не более десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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По его словам, до этого момента температура воды будет вполне комфортной.

Ранее Лайф передал сообщение синоптиков о погоде в Москве на ближайшие семь дней.

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