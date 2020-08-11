Облачно и тепло. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 августа

В Москве 11 августа ожидается тёплая, но облачная погода с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр, днём температура воздуха будет примерно одинаковой и в столице, и в области — не более 22 градусов тепла. А вот ночью в Москве столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов, а по области ожидается похолодание до плюс восьми градусов.
Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди местами по региону. Небольшой дождь также возможен в столице в ночное время суток.
Ветер будет северо-западным со скоростью не более десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончится купальный сезонПо его словам, до этого момента температура воды будет вполне комфортной.
Ранее Лайф передал сообщение синоптиков о погоде в Москве на ближайшие семь дней.