Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой. Сейчас артистка в коме

Исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу — 10 августа певицу с пробитой головой нашла дочь. Об этом сообщает источник Лайфа.

Артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала её дочь и нашла Легкоступову ещё в сознании, на её теле были синяки. Скорая увезла супругов в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.

По данным нашего источника, у Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас артистка находится в коме, у неё отёк мозга. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжёлое.