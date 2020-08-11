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Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой. Сейчас артистка в коме

Врачи оценивают состояние исполнительницы хита "Ягода-малина" как крайне тяжёлое.

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Фото © Instagram / legkostupovavalentina

Исполнительница песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова попала в больницу — 10 августа певицу с пробитой головой нашла дочь. Об этом сообщает источник Лайфа.

Артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала её дочь и нашла Легкоступову ещё в сознании, на её теле были синяки. Скорая увезла супругов в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.

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Накануне артистке исполнилось 73 года.

По данным нашего источника, у Легкоступовой оказалась пробита голова, её перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас артистка находится в коме, у неё отёк мозга. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжёлое.

При этом муж Валентины покинул клинику, сейчас его ищут.

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