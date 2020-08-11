Как живется соседям? Сравнили цены на продуктовые корзины, коммунальные платежи и бензин в России, Беларуси и Украине

Уровень жизни в государствах оценивается не по количеству туристов, не по политическим перестановкам и не по культурным изменениям. Еда, жильё, транспорт — одни из главных показателей того, как живут люди в стране. Лайф выяснил, как отличаются цены на продукты питания, бензин и коммунальные услуги в России, Белоруссии и на Украине.
Еда стоит денег
Потребительская корзина в России, Белоруссии и на Украине складывается из продовольственных и непродовольственных товаров. В продуктовую корзину входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай, специи.
В России из 12 130 рублей прожиточного минимума 50% должны тратиться на питание человека в месяц — 6065 рублей. В Белоруссии — 48,5%, при том что минимальный потребительский бюджет составляет 14 401 рубль (479,88 белорусского рубля). На Украине продовольственная корзина — 42,1% от минимального размера оплаты труда, то есть от 12 563 рублей.
Таким образом, в Белоруссии выделяется больше средств на еду — 6912 рублей, чем в России и на Украине. При этом цены на некоторые продукты в Москве выше, чем в Киеве и Минске. Например, литр молока на Украине в среднем стоит больше 60 рублей, в Москве — 79 рублей, в Минске — около 40 рублей.
Килограмм свинины в Киеве и Минске обойдётся примерно в 300 рублей, в московских супермаркетах — около 350 рублей.
Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Где еда подорожала в июле?Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в июне и июле 2020 года и выяснил, что питаться теперь стало дешевле.
Цены на овощи и фрукты в трёх государствах примерно похожи, особенно в летний период — во время урожая. Картофель стоит около 20–30 рублей за килограмм, помидоры — около 100 рублей.
Жильё отличается, бензин дороже везде
Цена за коммунальные услуги ежегодно изменяется и в России, и на Украине, и в Белоруссии. По данным исследований 2019 года, средняя цена платёжки за ЖКУ в России составила 3826 рублей на одну семью. Прожиточный минимум россиян — 12 130 рублей.
Белорусы в среднем платили 60 белорусских рублей в месяц — около 1800 рублей в пересчёте на российскую валюту. При том что величина прожиточного минимума — 7405 рублей.
На Украине цены на коммуналку намного выше — 6650 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного гражданина — 1859 гривен, то есть 4944 рубля — меньше, чем оплата услуг ЖКУ.
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Особенно дорого украинцам обходится отопление. К примеру, в Днепре житель, у которого нет счётчиков, может заплатить за коммуналку 3466 гривен — более 9 тысяч рублей.
Ещё одна статья расходов — бензин. По данным на начало августа 2020 года, в России средняя цена за литр бензина — 45 рублей, в Белоруссии — 52 рубля, на Украине — 61 рубль. На среднюю зарплату белорусы могут купить более 600 литров бензина в месяц, а украинцы — менее 400 литров. Россияне могут купить на свой ежемесячный доход более 900 литров топлива.