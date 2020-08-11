Как живется соседям? Сравнили цены на продуктовые корзины, коммунальные платежи и бензин в России, Беларуси и Украине

Проверьте свою кредитную историю. Мошенники могли взять кредиты на ваше имя. Но от них можно спастись Людмила из Челябинской области никогда в жизни не брала кредиты. Но полтора года назад её начали донимать коллекторы. Неизвестные люди звонили ей на мобильный телефон, писали её друзьям, требовали вернуть деньги. Оказалось, её личные данные были украдены и теперь на девушке висят долги. Людмила обратилась в полицию, ей удалось "победить" коллекторов, долг ещё не списали, но ведётся следствие. Пока девушку больше никто не заставляет платить чужие кредиты. Как ей это удалось?