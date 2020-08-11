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Девушка, вырвавшая себе глаза под наркотиками, показала, как выглядит после установки протезов

Теперь бывшей наркозависимой не терпится наверстать всё, что она упустила в жизни.

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Фото © Facebook / Lilisconcept

В феврале 2018 года 20-летняя Кейли Мутарт из Южной Каролины, США, находясь в состоянии наркотического опьянения, вырвала себе глаза. Девушка была уверена, что таким образом она спасёт мир. Американку срочно доставили в больницу, где врачи констатировали, что она навсегда останется слепой, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Lilisconcept

Однако жуткий инцидент послужил толчком к тому, чтобы Кейли начала новую жизнь. Она обратилась за помощью в реабилитационный центр, чтобы справиться с наркозависимостью, и в итоге одержала над ней победу.

Отказаться от наркотиков было тяжело и физически, и морально, меня мучили галлюцинации и психозы, но я преодолела это, слава богу

Кейли Матхарт

Фото © Facebook / Katy Tompkins, Kaylee Muthart

А теперь девушка с радостью отметила очередной этап новой жизни: ей наконец установили глазные протезы. И никто из близких не смог сдержать слёз, глядя на её лицо. "Я была так взволнована. Я просто хотела казаться нормальной для окружающих", — отметила сама Кейли.

Фото © Facebook / Lilisconcept, Katy Tompkins

Сейчас у 22-летней жительницы Штатов много планов. Она посещала школу для слепых и уже научилась обходиться без посторонней помощи в быту. Скоро девушка получит собаку-поводыря и станет ещё более независимой. Кайли собирается получить достойное образование и написать книгу о том, через что ей пришлось пройти.

Я освоила шрифт Брайля, могу готовить, пользоваться плитой, стирать бельё, стелить постель и ухаживать за домашними животными. Я собираюсь наконец получить диплом об окончании средней школы, а затем диплом о высшем образовании. Я хочу добиться как можно большего

Кейли Матхарт

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Наркозависимость изменила девушку до неузнаваемости.

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