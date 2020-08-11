Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции.

— Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции... Она работает достаточно эффективно. Формирует иммунитет устойчивый, прошла все необходимые проверки, — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что эта вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм".