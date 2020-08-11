В мире появился еще один долларовый миллиардер

Презентация Apple пройдёт раньше обычного. iPhone 12, Apple Watch, AirPower — на что откладывать деньги? Кажется, Apple не отсрочит презентацию новых моделей iPhone и других устройств и даже проведёт её ещё раньше. Пора готовиться к ивенту — начинать копить на новый девайс и выбирать исходя из слухов. Лайф разобрался, что готовит компания из Купертино.