В мире появился еще один долларовый миллиардер

В мире появился ещё один долларовый миллиардер, пишет Bloomberg. Новый статус получил глава компании Apple Тим Кук.
Авторы исследования не приводят цифр, на которых основывается их предположение. Однако в агентстве отмечают, что состояние Кука смогло превысить 1 миллиард долларов благодаря подорожанию акций Apple. На прошлой неделе они выросли в цене почти на 5%.
Презентация Apple пройдёт раньше обычного. iPhone 12, Apple Watch, AirPower — на что откладывать деньги?Кажется, Apple не отсрочит презентацию новых моделей iPhone и других устройств и даже проведёт её ещё раньше. Пора готовиться к ивенту — начинать копить на новый девайс и выбирать исходя из слухов. Лайф разобрался, что готовит компания из Купертино.
Также агентство предполагает, что на данный момент состояние главы Apple может быть меньше заветного миллиарда долларов, поскольку он мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.
Ранее Лайф писал о том, почему США боятся крупных IT-корпораций.