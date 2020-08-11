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В Минтруде объяснили, как работодатели могут перевести сотрудников на удалёнку

Заработная плата остаётся без изменений, если все должностные обязанности сотрудника сохраняются.

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Фото © Pixabay

Работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Почти три четверти российских работников хотят продолжить трудиться на удалёнке

Впрочем, руководители компаний в большинстве своём выступают за возвращение к привычному формату занятости.

Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности, — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что для организации удалённой работы работодатель должен издать соответствующий приказ. В нём следует прописать все условия работы, в том числе и график. Из-за ситуации с коронавирусом все документы могут оформляться в электронном виде, но впоследствии их нужно переоформить в установленном порядке. Также уточняется, что заработная плата при сохранении всех должностных обязанностей сотрудника остаётся без изменений.

Напомним, ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект об удалённой работе в I чтении. В документе прописано, что такой формат занятости может быть как постоянным, так временным и комбинированным. Кроме того, он упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат, а также усиливает защиту тех, кто трудится удалённо.

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