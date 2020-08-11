В Минтруде объяснили, как работодатели могут перевести сотрудников на удалёнку

Работодатели могут перевести сотрудников на удалённую работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

— Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности, — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что для организации удалённой работы работодатель должен издать соответствующий приказ. В нём следует прописать все условия работы, в том числе и график. Из-за ситуации с коронавирусом все документы могут оформляться в электронном виде, но впоследствии их нужно переоформить в установленном порядке. Также уточняется, что заработная плата при сохранении всех должностных обязанностей сотрудника остаётся без изменений.