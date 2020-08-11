Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде и начать экономить. Как сообщает агентство Синьхуа, китайский лидер назвал безответственное отношение к продовольствию ужасающим и огорчающим.

Си Цзиньпин заверил, что производство зерна ежегодно увеличивается, но всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности. По его словам, влияние пандемии коронавируса стало для КНР тревожным сигналом. В связи с этим он подчеркнул необходимость "укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия" в Китае.

— Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию, — добавил Си Цзиньпин.