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Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Политик намерен создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за умеренность.

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Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде и начать экономить. Как сообщает агентство Синьхуа, китайский лидер назвал безответственное отношение к продовольствию ужасающим и огорчающим.

Си Цзиньпин заверил, что производство зерна ежегодно увеличивается, но всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности. По его словам, влияние пандемии коронавируса стало для КНР тревожным сигналом. В связи с этим он подчеркнул необходимость "укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия" в Китае.

Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию, — добавил Си Цзиньпин.

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