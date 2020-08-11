Заявлявшая о готовности прожить на тысячу рублей Блёданс обзавелась элитной недвижимостью в Москве

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась с поклонниками радостной новостью: в 51 год она впервые стала обладательницей собственной квартиры. Недвижимость артистка приобрела в элитном ЖК на Ленинградском проспекте в Москве.

— Я обладательница квартиры в Москве! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Жду союзников для создания яркого островка безусловной любви в центре столицы. Любая помощь пригодится: и советом, и делом, и материалами. Пусть у Сёмочки (сын Блёданс. — Прим. ред.) будет квартира! — цитирует актрису портал "Дни.ру".

Блёданс призналась, что не хотела бы "выносить сор из избы" и рассказывать о том, почему у такой успешной актрисы до сих пор не было собственной недвижимости. Вероятно, квартиру звезда потеряла при разводе с отцом своего сына, режиссёром Александром Сёминым, в 2016 году.