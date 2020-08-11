Трое маленьких детей и их мать погибли при пожаре в Самарской области

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В одном из дачных массивов в Самарской области заживо сгорели четыре человека. Среди жертв пожара трое детей, самому старшему из которых было 11 лет. Четвёртой погибшей стала их 37-летняя мать.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, сообщение о возгорании в дачном массиве микрорайона Волжский поступило в МЧС поздно ночью. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Также с места пожара был госпитализирован в шоковом состоянии отец погибшей семьи.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Предварительно, причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.