Трое маленьких детей и их мать погибли при пожаре в Самарской области

В одном из дачных массивов в Самарской области заживо сгорели четыре человека. Среди жертв пожара трое детей, самому старшему из которых было 11 лет. Четвёртой погибшей стала их 37-летняя мать.
Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, сообщение о возгорании в дачном массиве микрорайона Волжский поступило в МЧС поздно ночью. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы полностью ликвидировать огонь.
Также с места пожара был госпитализирован в шоковом состоянии отец погибшей семьи.
Предварительно, причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.
При пожаре в жилом доме в Чехии погибло 11 человекПо предварительной версии, трагедия произошла из-за поджога.
Ранее Лайф сообщал о пожаре в частном доме в Тверской области, где также погибли четыре человека, среди которых были и дети.