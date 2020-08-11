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В Иванове столкнулись две маршрутки и автобус. Есть пострадавшие

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Фото © IVANOVONEWS / "ВКонтакте"

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух маршруток и автобуса в Иванове, сообщает Ivanovo News.

По словам одного из водителей, у автобуса отказали тормоза. Как передают очевидцы, автобус врезался в стоящую на остановке "газель", а та толкнула другую. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Как сообщают в УМВД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали шесть человек: три пассажира автобуса и три пассажира первой маршрутки. Все травмы пострадавших неопасны для жизни.

Ранее Лайф сообщал о ДТП в Пензенской области, где в результате столкновения с фурой погибло четыре человека.

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