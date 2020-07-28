Презентация Apple пройдёт раньше обычного. iPhone 12, Apple Watch, AirPower — на что откладывать деньги?

Кажется, Apple не отсрочит презентацию новых моделей iPhone и других устройств и даже проведёт её ещё раньше. Пора готовиться к ивенту — начинать копить на новый девайс и выбирать исходя из слухов. Лайф разобрался, что готовит компания из Купертино.

iPhone 12 выйдет вовремя

Инсайдер iHacktu Pro рассказал о двух осенних презентациях Apple, которые пройдут в этом году. На его слова сослался ряд авторитетных медиа, в частности GizChina. Главное мероприятие состоится 8 сентября, на нём покажут линейку iPhone 12 из четырёх моделей, бюджетный iPad и Apple Watch Series 6.

Вторая презентация пройдёт 27 октября — она будет посвящена планшетам и компьютерам. На ней компания покажет новую линейку планшетов iPad Pro и первый MacBook с собственными ARM-процессорами.

Айфонов будет четыре. Один — компактный

В 2020 году компания из Купертино выпустит четыре модели — с диагональю экрана 5,4, 6,1, 6,1 и 6,7 дюйма. Медиа называют их 12, 12 Max, 12 Pro и 12 Pro Max соответственно. Первые два получат LCD-матрицы и станут преемниками iPhone 11, третий и четвёртый будут оснащены OLED-экранами и начнут позиционироваться флагманами как iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Предназначение текущего поколения следующее: iPhone 11 — выбор по умолчанию и массовое устройство, а 11 Pro и 11 Pro Max — более нишевые, для тех, кому нужен последний и самый дорогой айфон. Видимо, следующее поколение ничего не изменит, только выбором по умолчанию будут два айфона — 12 и 12 Max, побольше или поменьше — на выбор.

iPhone 12 4 รุ่น หนัาจอ 3 ขนาด ในรูปเป็นเครื่อง Mock up ยังไม่ใช่ขอบจริง ดูๆแล้วขนาด 6.1” น่าจะกำลังดี pic.twitter.com/ztVmflrIai — LiFT 📱 BLINK7 (@L77) July 13, 2020

Самая интересная модель — с дисплеем 5,4 дюйма. По размерам корпуса она будет меньше iPhone SE. Экран будет больше за счёт отказа от широкой рамки и перехода на пропорции 19,5:9. До этого Apple не выпускала такие устройства. И главная интрига — станет ли эта модель хитом. Фундамент для неё подготовил iPhone SE — компактный айфон стал бестселлером весны и лета. А что сможет миниатюрный девайс с современным экраном и Face ID вместо кнопки "Домой"?

Дизайн: без радикальных изменений

В Сети появился снимок экрана iPhone 12. Судя по утечке, "чёлка" никуда не денется. Она будет той же формы и займёт ту же часть полезной площади дисплея, что и в 2017 году в iPhone X.

#iPhone12 #Apple The screen of the 5.4-inch iPhone 12 has no more secrets, a photo published on Weibo shows it with its characteristic notch.https://t.co/yG16YqWhVI pic.twitter.com/juMYQXhuaF — best-tv-online (@besttvonline1) July 27, 2020

С тыльной стороны тоже не будет изменений. Все четыре модели предложат основные камеры, расположенные в квадратном блоке, как в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Главное внешнее изменение заключается в форме боковой рамки. Её углы будут острыми, как в iPhone 4, а не скруглёнными, как в актуальных айфонах. Так Apple напомнит об истоках, и новое поколение будет напоминать легендарный дизайн, отказ от которого в 2014 году фанаты восприняли болезненно.

Камер, возможно, станет на одну больше. Для чего нужна ещё одна?

В 2019 году вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Они — предтечи XR, XS и XS Max. Модели получили на одну камеру больше, чем предшественники, появился ультраширокугольный модуль. У следующего поколения их число также должно увеличиться на один. Теперь же там появится датчик LiDAR. Это не следование за трендами Android, а революция. Точной информации в Сети нет, а на макетах могут быть какие угодно камеры, потому что чехлы не покрывают область с ними.

LiDAR — сенсор для определения расстояния от камеры до объекта, попадающего в кадр. По такому же принципу работает Face ID. Только этот сенсор умеет распознавать предметы в разы дальше от себя и рисовать вокруг полноценную 3D-карту.

Это должно сделать качественнее показ дополненной реальности — её объекты будут точнее распределяться по картинке. Технологию уже применяют в автомобилях с автопилотом — система определяет местоположение предметов и так ориентируется в пространстве.

Какой экран получат устройства?

Тренд этого года — увеличение частоты обновления экрана. Смартфоны стали получать дисплеи с 90 Гц и 120 Гц вместо 60 Гц. С ними частота кадров в секунду выше, и картинка получается плавнее.

Получат ли новые айфоны такие дисплеи, неизвестно. Как минимум в медиа нет ни слова про это.

В заявках на использование экранов с увеличенной частотой обновления Apple тоже отсутствует. Инсайдер Росс Янг опубликовал список смартфонов, которые получат экраны 120 Гц в этом году. И в нём нет ни одной модели iPhone 12. А это наталкивает на мысль, что в Купертино проигнорируют тренд мобильного рынка.

Возможно, в Купертино тщательно скрывают инновацию ради аплодисментов на презентации. Или же устройства получат экраны с 90 Гц, а не 120 Гц. В любом случае зловещее молчание настораживает. Обычно обо всех нововведениях в айфонах известно уже летом.

Каким будет комплект? Главная интрига

Apple любит рисковать, и в 2020 году она примет ещё одно спорное решение — откажется от зарядного устройства в комплекте к айфонам. В коробке будет лежать только кабель USB — Lightning. Адаптера питания и наушников там не окажется.

Решение сродни отказу от USB-A в MacBook и 3,5 мм в iPhone. Очевидно, что первое время пользователям будет непривычно и неудобно без адаптера. Как будет дальше — покажет время. С одной стороны, решение обосновано — адаптеры остаются от старых устройств. С другой стороны, у зарядок есть проблемы — как минимум отсутствие единого стандарта и медленная скорость (с каждым поколением адаптеры становятся мощнее, пользоваться старыми — значит замедлять прогресс индустрии).

Цена iPhone 12. Потрясения не будет

Судя по слухам, цены будут следующими:

iPhone 12 — $649.

iPhone 12 Max — $799.

iPhone 12 Pro — $999.

iPhone 12 Pro Max — $1099.

Для сравнения — цены на айфоны предыдущего поколения:

iPhone 11 — $699

iPhone 11 Pro — $999

iPhone 11 Pro Max — $1099

Apple не увеличивает цены на устройства третий год подряд. Последний раз это было в 2018 году, когда iPhone XS Max поднял планку с $999 до $1099.

И это логично. Из-за коронавируса экономика на спаде, а платёжеспособность людей снизилась. Следовательно, поднимать стоимость устройств — всё равно что стрелять себе в ногу.

Что ещё покажут на презентации?

На ивенте ожидается анонс ещё трёх устройств:

Apple Watch Series 6. В Сети уже появилась информация, что минимальная цена устройства составит $400. Apple Watch Series 5 стоили 399 долларов. То есть здесь Apple тоже не поднимет планку минимальной стоимости.

Бюджетный iPad. Информации о нём почти нет. Обычно устройства линейки предназначаются для студентов и преподавателей. Ранее iPad получили поддержку стилуса Apple Pen.