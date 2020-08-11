Стало известно, представители каких профессий первыми получат прививку от коронавируса

Стали известны профессии, представители которых первыми получат прививки от коронавирусной инфекции. Это работники медучреждений и педагоги. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация медиков начнётся уже в конце августа — начале сентября.
В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организмуДиректор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.
А в продажу вакцина поступит уже с января 2021 года.
Ранее Владимир Путин объявил, что регистрация первой в мире вакцины от коронавируса прошла сегодня утром.