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Названы сроки поступления первой вакцины от коронавируса в продажу

Бесплатная иммунизация населения от CoViD-19 начнётся с медработников.

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Фото © Pixabay

Российская вакцина от CoViD-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021, — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства уточнила, что иммунизация населения от коронавирусной инфекции начнётся с медработников. Врачей, фельдшеров и медсестёр станут прививать от CoViD-19 уже в конце августа-сентябре. Также среди первых её получателей будут педагоги.

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Она подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться будет на двух площадках.

Ранее на совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Препарат испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.

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