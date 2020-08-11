Названы сроки поступления первой вакцины от коронавируса в продажу

Российская вакцина от CoViD-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

— Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021, — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства уточнила, что иммунизация населения от коронавирусной инфекции начнётся с медработников. Врачей, фельдшеров и медсестёр станут прививать от CoViD-19 уже в конце августа-сентябре. Также среди первых её получателей будут педагоги.