Названы сроки поступления первой вакцины от коронавируса в продажу

Российская вакцина от CoViD-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.
— Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021, — говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства уточнила, что иммунизация населения от коронавирусной инфекции начнётся с медработников. Врачей, фельдшеров и медсестёр станут прививать от CoViD-19 уже в конце августа-сентябре. Также среди первых её получателей будут педагоги.
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусаОна подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться будет на двух площадках.
Ранее на совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцина от НИЦ имени Гамалеи подтвердила свою эффективность и безопасность. Производиться она будет на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Препарат испытала на себе одна из дочерей президента РФ Владимира Путина.