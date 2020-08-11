Борющиеся с коронавирусом врачи смогут досрочно выйти на пенсию

Врачи и медицинские сотрудники, которые напрямую работают с коронавирусными больными, получили право на досрочный выход на пенсию. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что работа с больными CoViD-19 засчитывается в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".

В правительственном документе также отмечается, что в двойном объёме будет рассчитываться пенсионный стаж не только врачей. Такие же условия труда будут и для медработников, оказывающих скорую или специализированную медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, включая случаи отбора биологического материала пациентов на лабораторные исследования на наличие коронавируса или по госпитализации пациентов с подозрением на данное заболевание.

Аналогичным образом будет рассчитываться в двойном объёме и стаж медработников, которые работают с "коронавирусными" больными или участвуют в мероприятиях по недопущению распространения заболевания.