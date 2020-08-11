Стало известно название первой российской вакцины от CoViD-19

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, зарегистрированная сегодня в России, получила название "Спутник V". По словам главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат появится в регионах одновременно с запуском третьей фазы испытаний в Москве.
Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. Первыми иммунизацию пройдут медработники и учителя. Вакцинация медиков может начаться уже в конце августа или сентябре.
Первые партии вакцины от CoViD-19 для врачей готовы к отправке в регионыВ приоритетном порядке было решено привить от инфекции тех, кто находится на передовой борьбы с эпидемией.
Ранее на совещании президент РФ Владимир Путин объявил, что сегодня утром в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Это препарат, разработанный специалистами НИЦ имени Гамалеи. Он будет производиться на двух площадках: самим центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вакцину испытала на себе одна из дочерей Путина.