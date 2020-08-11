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Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

Лидер страны не стал накладывать вето, несмотря на противоречивые нормы.

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Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Документ позволит открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы и залы игровых автоматов, а также организовывать площадки для онлайн-покера.

Согласно нормам нового закона, играть в азартные игры можно будет с 21 года. Нужно будет проходить идентификацию личности. Игровые залы будут размещаться на территории отелей 3–5 звёзд, а казино — только в пятизвёздочных отелях или специально отведённых зонах.

Зеленскому припомнили, как шесть лет назад он критиковал власть Украины за запрет российских артистов

Накануне певицу Глюкозу не пустили в Незалежную из-за посещения Крыма в 2014 году.

В законопроект в последний момент были внесены правки. В частности, в тексте указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и кабинет министров, и профильный комитет Верховной рады.

Ранее Верховная рада одобрила легализацию игорного бизнеса на территории Украины. Но многие ожидали, что президент наложит вето на закон и отправит на доработку.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что нынешняя власть ставит под удар экономику Украины.

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