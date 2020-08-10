Последствия запоев. Нарколог объяснил ухудшение здоровья Ефремова отказом от алкоголя

Резкое ухудшение состояния здоровья Михаила Ефремова может быть связано с вынужденным отказом актёра от спиртного. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал Лайфу, что для людей, страдающих запоем, внезапное алковоздержание увеличивает вероятность развития болезней сердца и даже смерти во сне.

Нарколог считает, что Ефремов выглядит гораздо старше своего возраста именно в силу множества вредных привычек. Казанцев объяснил Лайфу, что психоактивные вещества, которыми, согласно экспертизе, не брезговал артист, очень пагубно воздействуют на весь организм, а алкоголь поражает центральную нервную систему, внутренние органы и сердце.

— Алкоголь в любом случае влияет на сердце очень, он кардиотоксичен. У зависимых бывает смерть внезапная, внезапная остановка сердца на фоне кардиомиопатии, кардиомиодистрофии. У кого запойная форма пьянства, кто пьёт запоями, при резкой отмене у них может быть психоз, у них может быть внезапная остановка сердца, смерть во сне, может быть нарушение ритма. Но он был социально адаптирован, и уж какая у него форма, сложно сказать, — объясняет собеседник Лайфа.