Последствия запоев. Нарколог объяснил ухудшение здоровья Ефремова отказом от алкоголя

Резкое ухудшение состояния здоровья Михаила Ефремова может быть связано с вынужденным отказом актёра от спиртного. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал Лайфу, что для людей, страдающих запоем, внезапное алковоздержание увеличивает вероятность развития болезней сердца и даже смерти во сне.
Нарколог считает, что Ефремов выглядит гораздо старше своего возраста именно в силу множества вредных привычек. Казанцев объяснил Лайфу, что психоактивные вещества, которыми, согласно экспертизе, не брезговал артист, очень пагубно воздействуют на весь организм, а алкоголь поражает центральную нервную систему, внутренние органы и сердце.
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
— Алкоголь в любом случае влияет на сердце очень, он кардиотоксичен. У зависимых бывает смерть внезапная, внезапная остановка сердца на фоне кардиомиопатии, кардиомиодистрофии. У кого запойная форма пьянства, кто пьёт запоями, при резкой отмене у них может быть психоз, у них может быть внезапная остановка сердца, смерть во сне, может быть нарушение ритма. Но он был социально адаптирован, и уж какая у него форма, сложно сказать, — объясняет собеседник Лайфа.
Ранее сегодня Лайф выяснил, что Ефремову дважды за день вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушения речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий. Она может быть сигналом организма о назревающем инсульте.