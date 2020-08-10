"Это бред". Пашаев прокомментировал видео, которое может окончательно доказать вину Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал видео, которое предоставил защитник потерпевших Александр Добровинский. На кадрах очевидцы помогают актёру выбраться с водительского сиденья, и это может окончательно доказать его вину в смертельном ДТП.
— Это бред. Остальное в суде, — сказал юрист телеканалу "360".
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
Пашаев добавил, что Добровинский не приобщил видео к материалам уголовного дела.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика, а Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.