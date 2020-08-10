"Это бред". Пашаев прокомментировал видео, которое может окончательно доказать вину Ефремова

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика, а Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.