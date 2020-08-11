Иван Охлобыстин написал трагическую пьесу для Михаила Ефремова

Перед началом пандемии коронавируса актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин получил предложение от своего друга Михаила Ефремова написать для него пьесу. Охлобыстин согласился и вскоре написал трагическое произведение, получившее название "Пар". Однако всего за две недели до ДТП с участием Ефремова, заказчик предложил поставить пьесу Гарику Сукачёву.
— За две недели до этой катастрофы (ДТП с Ефремовым. — Прим. Лайфа) он, как чувствовал, попросил её поставить Гарика Сукачёва. Пьеса называется "Пар". Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределённость и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами, — рассказал РИА "Новости" Охлобыстин.
Как пояснил артист, сюжет пьесы разворачивается в бане в римском зале, где собираются весело провести время лучшие друзья. Однако во время застолья между ними вспыхивает конфликт, который приводит к трагическому финалу и гибели всех персонажей.
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Однако адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.