Иван Охлобыстин написал трагическую пьесу для Михаила Ефремова

Перед началом пандемии коронавируса актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин получил предложение от своего друга Михаила Ефремова написать для него пьесу. Охлобыстин согласился и вскоре написал трагическое произведение, получившее название "Пар". Однако всего за две недели до ДТП с участием Ефремова, заказчик предложил поставить пьесу Гарику Сукачёву.

— За две недели до этой катастрофы (ДТП с Ефремовым. — Прим. Лайфа) он, как чувствовал, попросил её поставить Гарика Сукачёва. Пьеса называется "Пар". Мишей прямо перед пандемией была мне поставлена такая задача: в воздухе царит некая неопределённость и ощущение грядущей катастрофы по разным причинам — меняется климат, какие-то политические конфликты в обществе. Он хотел, чтобы в пьесе было передано движение в пропасть, ощущаемое персонажами, — рассказал РИА "Новости" Охлобыстин.

Как пояснил артист, сюжет пьесы разворачивается в бане в римском зале, где собираются весело провести время лучшие друзья. Однако во время застолья между ними вспыхивает конфликт, который приводит к трагическому финалу и гибели всех персонажей.