Ефремова госпитализируют прямо из здания суда — видео

Актёра Михаила Ефремова решено госпитализировать на машине скорой помощи прямо из здания суда. Спецавтомобиль подогнали к дверям.

О проблемах со здоровьем Ефремова сообщалось ещё накануне. Ему дважды вызвали скорую. Но тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Сегодня актёр вышел из квартиры заметно ослабленным, он прихрамывал. По пути в суд ему стало плохо. Из машины его выводили уже под руки.