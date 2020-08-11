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Ефремова госпитализируют прямо из здания суда — видео

Уже на выходе из квартиры было видно, что ему трудно передвигаться.

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Машина скорой помощи у здания суда. Фото © LIFE

Актёра Михаила Ефремова решено госпитализировать на машине скорой помощи прямо из здания суда. Спецавтомобиль подогнали к дверям.

Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках — видео

Ещё выходя из дома, артист заметно прихрамывал и передвигался с трудом.

О проблемах со здоровьем Ефремова сообщалось ещё накануне. Ему дважды вызвали скорую. Но тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Сегодня актёр вышел из квартиры заметно ослабленным, он прихрамывал. По пути в суд ему стало плохо. Из машины его выводили уже под руки.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Однако адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает настаивать, что вина не признана и у него есть доказательства, которые помогут оправдать артиста.

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