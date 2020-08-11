Джигурда оккультными ритуалами "доказал" невиновность Ефремова и наорал на адвоката — видео

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Эпатажный актёр Никита Джигурда пришёл в суд поддержать Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП и устроил у здания настоящее представление. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Джигурда рассказал, что провёл собственное расследование с помощью оккультных ритуалов и якобы доказал невиновность коллеги. Артист показал фото свидетелей смертельного ДТП, которых, по его мнению, не допросили. Затем эпатажный артист снова начал кричать свой стих в поддержку Ефремова:
Миша наш не виноват!
Не сидел он за рулём!
Серп и молот всем тем в зад,
кто устроил сей дурдом!
Досталось и адвокату стороны потерпевших — Добровинскому. Джигурда заявил, что диплом у юриста фальшивый, как и представленные им на суде доказательства вины Ефремова. По словам артиста, обнародованное адвокатом видео, на котором видно актёра сидящим за рулём после ДТП, — просто компьютерная графика.
— Где диплом ваш? Фейки запускать не нужно, на которых компьютерная графика. Я это докажу! И в Америке у тебя нет никакого образования! Паниковский, бросьте гуся и диплом покажите! — кричал актёр вслед безмятежно удаляющемуся Добровинскому.
Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправданиеНа кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.
Самому же Ефремову было вовсе не до Джигурды и кого бы то ни было. По пути на заседание он потерял сознание. Пока Джигурда кричал речовки в поддержку артиста, того из машины выносили на руках приставы.