Джигурда оккультными ритуалами "доказал" невиновность Ефремова и наорал на адвоката — видео

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Эпатажный актёр Никита Джигурда пришёл в суд поддержать Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП и устроил у здания настоящее представление. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Джигурда рассказал, что провёл собственное расследование с помощью оккультных ритуалов и якобы доказал невиновность коллеги. Артист показал фото свидетелей смертельного ДТП, которых, по его мнению, не допросили. Затем эпатажный артист снова начал кричать свой стих в поддержку Ефремова:

Миша наш не виноват! Не сидел он за рулём!

Серп и молот всем тем в зад,

кто устроил сей дурдом!

Досталось и адвокату стороны потерпевших — Добровинскому. Джигурда заявил, что диплом у юриста фальшивый, как и представленные им на суде доказательства вины Ефремова. По словам артиста, обнародованное адвокатом видео, на котором видно актёра сидящим за рулём после ДТП, — просто компьютерная графика.

— Где диплом ваш? Фейки запускать не нужно, на которых компьютерная графика. Я это докажу! И в Америке у тебя нет никакого образования! Паниковский, бросьте гуся и диплом покажите! — кричал актёр вслед безмятежно удаляющемуся Добровинскому.