"Кто-то стоит над душой". Физиономист изучила состояние Тихановской на видео с неожиданным призывом

На опубликованном видеоролике, где кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит её сторонников отказаться от митингов и протестов, политик читает текст по бумажке под давлением. Такое мнение Лайфу после просмотра этих кадров высказала физиономист, специалист по распознаванию лжи, эксперт невербального поведения Светлана Филатова.

Специалист пояснила, что у Тихановской не наблюдается никакой эмоциональной вовлечённости во время чтения текста. Это говорит о том, что не она его писала. По этим же причинам она старается как можно скорее закончить чтение. Филатова сравнила это с походом к стоматологу, когда необходимо пройти неприятную процедуру.

— Она облизывает губы, когда говорит "народ сделал свой выбор" и ещё когда благодарит, что проголосовали. Ей есть что сказать по этому поводу. Она подавлена, её что-то сдерживает, никогда не скажет напрямую. Только если по секрету. Видимо, есть сдерживающий фактор, в опасности кто-то из её близких, или кто-то стоит над душой. Скорее всего, долгоиграющая перспектива. Не оглядывается, если бы её запугивали здесь и сейчас, она бы оглядывалась, чувствовалось бы присутствие человека. Здесь давление издалека, — отмечает Светлана Филатова.