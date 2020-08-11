Десятки человек собрались в Минске у СИЗО в поисках пропавших родственников — видео

В Минске у здания следственного изолятора сегодня вновь собрались близкие и родственники задержанных протестующих. Кадры Лайфа с места событий говорят о том, что там собрались десятки, если не сотни человек.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.