Десятки человек собрались в Минске у СИЗО в поисках пропавших родственников — видео

В Минске у здания следственного изолятора сегодня вновь собрались близкие и родственники задержанных протестующих. Кадры Лайфа с места событий говорят о том, что там собрались десятки, если не сотни человек.
"Орудия преступления". Власти Белоруссии пригрозили изымать блокирующие транспорт автомобилиЗатем их представят как вещественные доказательства в уголовных делах.
Напомним, в ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек. Такие данные привели в МВД республики. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.