В Белоруссии пропал автор фильма о женщинах Лукашенко

Во время массовых беспорядков в Минске пропал журналист Стас Ивашевич, который занимался съёмкой фильма о женщинах президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям коллег Ивашевича, ещё до начала протестных акций за ним якобы велось наблюдение со стороны спецслужб республики.
В день своего исчезновения он успел передать друзьям, что задержан милицией и должен быть отправлен во временный изолятор на улице Окрестина. Однако сотрудники учреждения не подтвердили нахождение там журналиста.
Коллеги Ивашевича опасаются, что на него может быть возбуждено уголовное дело. Причиной для этого якобы может стать профессиональная деятельность журналиста. Например, за снятый фильм о возможных возлюбленных белорусского лидера. В 20-минутном ролике заявляется, что хотя Александр Лукашенко женат уже на протяжении 40 лет, с супругой он давно не живёт. При этом белорусский лидер якобы предпочитает окружать себя молодыми девушками — победительницами конкурсов красоты. В частности, одной из возможных пассий белорусского президента названа "мисс Беларусь — 2018" Мария Василевич. Сама девушка неоднократно категорически опровергала подобные слухи.
Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их странеВ Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек. На второй день МВД республики отчиталось о задержании более двух тысяч человек.