Горячие точки Минска. Где и как управляют протестом в белорусской столице — карта

Метро "Пушкинская" и универсам "Рига" стали главными местами противостояния милиции и протестующих, но пришли туда беспорядки не просто так.

Мы отметили главные ключевые места на карте Минска, где происходили столконовения белорусских силовиков с местными жителями, где выстраивались баррикады и где таранили ОМОН. Полезно для понимания перемещения протеста.

1. Стела "Минск — город-герой"

Изначально точкой сбора было назначено одно из центральных мест белорусской столицы — стела "Минск — город-герой". Сюда к 19:00 стали стягиваться первые протестующие. И здесь за несколько часов до этого выстроили кордоны спецтехники, чтобы отрезать выходы от точки сбора.

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2. Проспект Победителей

Одна из центральных улиц Минска, где прогуливаются сами жители и гости столицы, со смотровой площадкой вдоль парка. Сама магистраль очень широкая, пространства для манёвра достаточно, есть куда бежать при сопротивлении, если выдвинется полиция. Улица была выбрана и символично по названию, и стратегически выгодно по расположению.

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3. Президентский дворец (Дворец Независимости)

Именно сюда при самом удачном раскладе хотели попасть протестующие — главная резиденция избранного президента Александра Лукашенко. Собравшись у стелы, через проспект Победителей люди двинулись к желанному трофею протестной борьбы. Но людей было слишком мало, а подготовка силовиков к обороне была высока. Продвинуться людям не дали. Тем более сам Лукашенко двумя днями ранее заявил, что, если бы люди дошли туда, там бы уже работали спецслужбы по программе антитеррор (и явно не резиновыми пулями).

4. Метро "Пушкинская"

После неудачной попытки пойти на штурм Дворца Независимости часть людей переместилась к метро "Пушкинская". В местных радикальных телеграм-каналах, которые стали настоящими координаторами протеста, белорусов звали именно сюда. Во-первых, милиция не сможет оперативно перебросить силы, а люди, используя метро, быстро доберутся до места, именно поэтому метро быстро закрыли. Во-вторых, эта точка — примерная граница между центром и спальным районом запада Минска, значит, количество протестующих вырастет в разы. Здесь и разгорелись самые жесткие противостояния. Здесь и погибнет первый протестующий.

На этой ключевой точке люди возводят баррикады из подручных средств.

5. Улица Притыцкого

Магистраль, соединяющая две станции метро. Широкая улица, где есть пространство для манёвра. Здесь люди со стороны спального района организовали против милиции кордоны из своих автомобилей, давая проехать к месту столкновений на Пушкинской только скорой.

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6. Метро "Спортивная"

Сюда милиция оттесняет протестующих, пробив баррикады на Пушкинской. По улице Притыцкого люди отходят и успевают на следующем ключевом широком транспортном узле воздвигать новые препятствия.

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7. Универмаг "Рига"

Это второе главное место столкновений в городе. Расположено оно опять на важном месте с точки зрения боевых действий для протеста. Это совсем в другом конце города — на границе центра и спального района на востоке. Преимущества те же, что и на "Пушкинской". Но что важно! Призывающие приходить сюда радикалы растягивают таким образом силы милиции по разным концам города, а значит, увеличивают численное превосходство. Здесь тоже баррикады.

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8. Проспект Дзержинского

Подобных точек по городу на самом деле было много. ОМОН разбивал людей на малые группы и жёстко разгонял, рассыпая таким образом и собственные силы по уголкам и дворам Минска. Один такой случай и был снят на проспекте Дзержинского.

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