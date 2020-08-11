Потери на миллиарды. Чем могут обернуться забастовки для бюджета Белоруссии

— Общенациональная забастовка весьма маловероятна. Сейчас есть неподтверждённые слухи, что в понедельник бастовало крупное предприятие — Белорусский металлургический завод. С учётом того, что в стране не работает Интернет и новостные сайты независимых СМИ недоступны, найти подтверждение или опровержение информации сложно, — рассказал о ситуации в стране старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб.
По словам аналитика, в самой Белоруссии информации о том, что забастовки принимают массовый характер, не было вообще. Если они начнутся, то ущерб, безусловно, будет. Но грубую оценку, отмечает Вадим Иосуб, можно будет дать только постфактум из-за отсутствия полноценной связи и Интернета в стране.
Экономика Белоруссии делится на государственные и частные предприятия. Государственная собственность преобладает, особенно среди крупных заводов. Более того, формально к частным предприятиям относятся акционерные общества, но у многих из них 100 процентов акций принадлежат государству.
Стабильность из-под палки. Что происходит на фондовом рынке Белоруссии9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Как это событие скажется на экономике страны, облигациях и акциях местных компаний?
— Остановок работы предприятий нет, протесты происходят вечером вне рабочего времени, — рассказал Вадим Иосуб. — На фоне очень серьёзных протестов и политической нестабильности последних дней вопросы экономических потерь уходят на второй план. Что касается ситуации в целом, то по итогам первого полугодия 2020 года ВВП Белоруссии снизился на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это очень маленькое снижение с учётом пандемии.
По словам аналитика, торги на валютном рынке 10 и 11 августа шли в нормальном режиме — вчера доллар вырос на 0,6% по отношению к белорусской валюте, а сегодня белорусский рубль отвоёвывает потери понедельника, во вторник доллар снижается на 0,2%.
— Конечно, если речь вести символически только о двух-трёх днях забастовки, то ни к каким существенным издержкам для бюджета это не приведёт, но если предположить, что забастовка может длиться две–три недели подряд, то последствия будут серьёзными. Например, простой металлургов в Жлобине, а там находится предприятие государственного значения, оценивается в 10 млн белорусских рублей в сутки. Только забастовка одного Жлобинского металлургического завода способна за две недели увеличить дефицит казны на 10%. Это завод-гигант, ориентированный на экспорт и дающий Минску до 15% всех валютных поступлений. Его продукцию использовали для модернизации олимпийских объектов в Лондоне, при строительстве Москва-Сити и для волнорезов Панамского канала. Ежегодный оборот завода приближается к 4 млрд белорусских рублей, — рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.
Как живётся соседям? Сравнили цены на продуктовые корзины, коммунальные платежи и бензин в России, Белоруссии и на УкраинеУровень жизни в государствах оценивается не по количеству туристов, не по политическим перестановкам и не по культурным изменениям. Еда, жильё, транспорт — одни из главных показателей того, как живут люди в стране. Лайф выяснил, как отличаются цены на продукты питания, бензин и коммунальные услуги в России, Белоруссии и на Украине.
По словам Петра Пушкарёва, бюджет Беларуси на 2020 год впервые за долгие годы запланирован дефицитным: расходы должны составить около 25,4 млрд белорусских рублей, тогда как доходы определены в сумму около 24,4 млрд рублей, и, соответственно, дефицит определён в размере около миллиарда белорусских рублей. Притом что госдолг страны составлял на начало года 44,8 млрд белорусских рублей — это почти два годовых бюджета. В такой ситуации, по оценкам аналитика, вне зависимости от причин остановка предприятий способна нанести по бюджету весьма чувствительный удар.