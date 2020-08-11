Потери на миллиарды. Чем могут обернуться забастовки для бюджета Белоруссии

— Общенациональная забастовка весьма маловероятна. Сейчас есть неподтверждённые слухи, что в понедельник бастовало крупное предприятие — Белорусский металлургический завод. С учётом того, что в стране не работает Интернет и новостные сайты независимых СМИ недоступны, найти подтверждение или опровержение информации сложно, — рассказал о ситуации в стране старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб.

По словам аналитика, в самой Белоруссии информации о том, что забастовки принимают массовый характер, не было вообще. Если они начнутся, то ущерб, безусловно, будет. Но грубую оценку, отмечает Вадим Иосуб, можно будет дать только постфактум из-за отсутствия полноценной связи и Интернета в стране.

Экономика Белоруссии делится на государственные и частные предприятия. Государственная собственность преобладает, особенно среди крупных заводов. Более того, формально к частным предприятиям относятся акционерные общества, но у многих из них 100 процентов акций принадлежат государству.

— Остановок работы предприятий нет, протесты происходят вечером вне рабочего времени, — рассказал Вадим Иосуб. — На фоне очень серьёзных протестов и политической нестабильности последних дней вопросы экономических потерь уходят на второй план. Что касается ситуации в целом, то по итогам первого полугодия 2020 года ВВП Белоруссии снизился на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это очень маленькое снижение с учётом пандемии.

По словам аналитика, торги на валютном рынке 10 и 11 августа шли в нормальном режиме — вчера доллар вырос на 0,6% по отношению к белорусской валюте, а сегодня белорусский рубль отвоёвывает потери понедельника, во вторник доллар снижается на 0,2%.

— Конечно, если речь вести символически только о двух-трёх днях забастовки, то ни к каким существенным издержкам для бюджета это не приведёт, но если предположить, что забастовка может длиться две–три недели подряд, то последствия будут серьёзными. Например, простой металлургов в Жлобине, а там находится предприятие государственного значения, оценивается в 10 млн белорусских рублей в сутки. Только забастовка одного Жлобинского металлургического завода способна за две недели увеличить дефицит казны на 10%. Это завод-гигант, ориентированный на экспорт и дающий Минску до 15% всех валютных поступлений. Его продукцию использовали для модернизации олимпийских объектов в Лондоне, при строительстве Москва-Сити и для волнорезов Панамского канала. Ежегодный оборот завода приближается к 4 млрд белорусских рублей, — рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.