Парламент Белоруссии осудил попытки "раскачать ситуацию" в стране

Парламент Белоруссии осудил попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Там считают, что действия правоохранительных органов в отношении протестующих адекватны. Депутаты напомнили, что граждане обязаны соблюдать законы, а государство — обеспечивать спокойствие и правопорядок.

— Нельзя допустить, чтобы молодёжь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия неприемлем для белорусского народа, — передаёт БелТА заявление членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек. Во второй — ещё две тысячи.