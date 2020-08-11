У пострадавшего в Минске российского военкора Семёна Пегова заподозрили сотрясение мозга

Российский журналист, основатель канала WarGonzo Семён Пегов возвращается на родину с подозрением на сотрясение мозга. Об этом рассказал Лайфу другой задержанный во время освещения протестов в Минске журналист Дмитрий Ласенко.

Корреспондент Daily Storm был ранее освобождён вместе с Пеговым, а также оператором WarGonzo Владиславом Зиздоком и ещё одним журналистом Daily Storm Антоном Старковым. Журналисты не так давно покинули Посольство РФ в Минске.

Как уже сообщал Лайф, во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Лайф публиковал видео, как военкора Семёна Пегова без сознания тащат в автозак за руки. После освобождения он рассказал, что во время освещения протестов в него чем-то швырнули, "потом он шишку на голове нащупал".