ЕС выступил с резким заявлением по поводу ситуации в Белоруссии. Пригрозили санкциями

Евросоюз выступил с заявлением о том, что выборы в Белоруссии были несвободными и несправедливыми. ЕС проводит переоценку отношений с республикой и изучает вопрос о введении санкций против ответственных за полицейское насилие и фальсификацию результатов голосования. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его заявление согласованно с главами МИД всех 27 стран ЕС.

— Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, — говорится в документе.