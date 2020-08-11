ЕС выступил с резким заявлением по поводу ситуации в Белоруссии. Пригрозили санкциями

Евросоюз выступил с заявлением о том, что выборы в Белоруссии были несвободными и несправедливыми. ЕС проводит переоценку отношений с республикой и изучает вопрос о введении санкций против ответственных за полицейское насилие и фальсификацию результатов голосования. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его заявление согласованно с главами МИД всех 27 стран ЕС.
Бульдозеры и автозаки. В центр Минска прибывают бойцы ОМОНа и военная техникаУ метро "Пушкинская", где сегодня ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания.
— Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, — говорится в документе.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста