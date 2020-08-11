"Помогите остановить беспредел!" Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии призвала признать Тихановскую главой страны

Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку ещё одного бывшего кандидата — Светланы Тихановской. Она попросила международное сообщество признать оппозиционерку единственным легитимным главой государства. По её мнению, сейчас протестующие борются не только за Тихановскую, но и за собственное будущее.

Цепкало заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вцепился в свой "трон синими пальцами" и нагло врёт, что протестами руководят из-за рубежа. По мнению супруги экс-кандидата, власть применяет "грязные и мерзкие методы давления" на своих оппонентов, используя для этого их детей, мужей, родных и близких. Она также призвала силовиков остановиться и перестать защищать "нелегитимного Лукашенко".

— Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента, — призвала Цепкало в ролике.

Сама оппозиционерка покинула Белоруссию вслед за Тихановской из опасений за свою безопасность. По неподтверждённым данным, она находится в Москве с мужем и детьми, которые ранее были вынуждены уехать из страны.