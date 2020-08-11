Ещё одного российского журналиста выпустили из СИЗО в Минске

Консул РФ в Белоруссии встретился с корреспондентом "Медузы" Максимом Солоповым, пропавшим накануне. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире программы "60 минут".
— Только что, буквально считаные минуты назад, в одном из подразделений Главного управления внутренних дел Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым, который представляет "Медузу". Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства, — рассказал он.
"Обнимаем. Мы в России!" Несколько задержанных в Минске журналистов вернулись на родинуПо словам Семёна Пегова, СИЗО в столице Белоруссии переполнены, найти там человека сейчас сложно.
Напомним, что ранее были опубликованы кадры жестокого задержания Максима Солопова и его коллеги, корреспондента Daily Storm Антона Старкова.