Ещё одного российского журналиста выпустили из СИЗО в Минске

Консул РФ в Белоруссии встретился с корреспондентом "Медузы" Максимом Солоповым, пропавшим накануне. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире программы "60 минут".

— Только что, буквально считаные минуты назад, в одном из подразделений Главного управления внутренних дел Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым, который представляет "Медузу". Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства, — рассказал он.