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Ещё одного российского журналиста выпустили из СИЗО в Минске

Ранее на видео попал момент, как его избивают при задержании.

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Кадр из видео © Daily Storm

Консул РФ в Белоруссии встретился с корреспондентом "Медузы" Максимом Солоповым, пропавшим накануне. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире программы "60 минут".

— Только что, буквально считаные минуты назад, в одном из подразделений Главного управления внутренних дел Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым, который представляет "Медузу". Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства, — рассказал он.

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По словам Семёна Пегова, СИЗО в столице Белоруссии переполнены, найти там человека сейчас сложно.

Напомним, что ранее были опубликованы кадры жестокого задержания Максима Солопова и его коллеги, корреспондента Daily Storm Антона Старкова.

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