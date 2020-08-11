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Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" выпустили из белорусского СИЗО

Журналист не выходил на связь с 10 августа.

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Фото © Facebook / Владимир Трефилов

Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева в Белоруссии отпустили из СИЗО в Жодине. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат также выразил уверенность, что всех задержанных российских журналистов могут отпустить на свободу уже этим вечером.

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Силовики жестоко избили Антона Старкова и Максима Солопова.

Ранее Лайф сообщал, что Питалев перестал выходить на связь с первого дня митингов. Его коллеги не обнаружили фотокорреспондента среди пострадавших и были вынуждены обратиться в российское посольство.

Напомним, что за последние дни в Белоруссии задержали многих российских журналистов. Большинство из них уже отпустили.

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