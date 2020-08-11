Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" выпустили из белорусского СИЗО

Фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева в Белоруссии отпустили из СИЗО в Жодине. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат также выразил уверенность, что всех задержанных российских журналистов могут отпустить на свободу уже этим вечером.

Ранее Лайф сообщал, что Питалев перестал выходить на связь с первого дня митингов. Его коллеги не обнаружили фотокорреспондента среди пострадавших и были вынуждены обратиться в российское посольство.