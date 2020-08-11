Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в Киеве

Обычно спокойная Белоруссия полыхает вторые сутки. В стране отключён интернет, работает только государственное радио и телевидение, однако через телеграм-каналы приходит информация, согласно которой в стране идут чрезвычайные беспорядки, бунтует вся страна от Витебска до Бреста. Наибольшие волнения происходят в Минске, где уже вторую ночь митингующие вступают в стычки с отрядами милиции, строят баррикады, кидают в милиционеров тротуарную плитку и "коктейли Молотова".

Как полагает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, ситуация не столь драматичная, как это можно представить, у Александра Лукашенко есть огромный запас прочности, а также опыт подобных ситуаций.

— Ситуация, совершенно не сравнимая с украинским Майданом.Тут режимы структурно отличаются, Янукович был всего три с половиной года у власти, а Лукашенко уже 26 лет. Это один из самых серьёзных политиков бывшего СССР. За прошедшее время он переформатировал систему государственной власти уже в который раз, протесты у него тоже были, например, события 2006 года были посерьёзнее, чем то, что мы видим сейчас. Поэтому говорить о том, что режим Лукашенко находится в опасности, не стоит, скорее всего, к концу недели всё это уже закончится и начнётся "протест выходного дня". Разумеется, тут принимает участие и маргинальная публика, которая устраивает потасовки с ОМОНом, — ничего необычного, такое есть везде, — заявил эксперт.

В Республике Беларусь выстроен режим личной власти президента Лукашенко, покушение на него есть покушение на страну в целом, объясняет логику правоохранительных органов Белоруссии директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

— Есть пара мемов, которые можно считать элементами государственной идеологии Белоруссии. Во-первых, Белоруссия независима. В 1990-е это трактовалось как независима от Запада в Союзе с Россией, в последние годы просто независима, как самоценность. А второй кирпич — это культ вождя. Персональный культ Александра Лукашенко, который представляется как отец государственности, независимости, вся страна как бы кодифицирована в его облике. Поэтому любая попытка бросить на него тень, раскритиковать, сомневаться в его правоте воспринимается почти естественно как злой умысел против Белоруссии в целом, — сказал Затулин. — Кстати, отношение к прошлому выстраивается по такому же принципу — оно крайне эклектично и подвержено текущему моменту. Например, память о ближайшем прошлом, о Великой Отечественной войне подчёркивает роль белорусов в борьбе с фашистами. А скажем, если речь идёт уже о войне 1812 года, то в учебниках она называется как русско-французская, в ходе которой Белоруссия пострадала только потому, что находилась между ними. Кстати, в последние годы такие же тенденции стали проскакивать и в мотивах про ВОВ, мол, это не война Белоруссии, она просто пострадала, оказавшись между Германией и Россией, — пояснил Затулин.

Как полагает журналист Андрей Бабицкий, события в Белоруссии в пересчёте на население будут масштабнее, чем события на Украине.

— Надо всё-таки учитывать, что одно из основных различий между Украиной и Белоруссией — это количество населения. В Белоруссии вчетверо меньше. И если на Майдане в пике приходило 15 тысяч, это одна цифра, то 20 тысяч в Белоруссии — это существенно больше. Второй момент, если мы посмотрим, то увидим, что масштабы происходящего куда шире украинского, в остальном же канва событий совпадает. Уже достаточно давно было ясно, что Лукашенко своей политикой медленно бредёт к собственному Майдану, и вот конец, он к нему подошёл, — говорит журналист.

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Бабицкий добавил, что белорусские силовики весьма лояльны режиму Лукашенко и не готовы поддерживать протестующих.

— Они менее склонны к предательству, каждый выборный период они уже привыкли разгонять толпы протестующих, они знают, что им это не забудется, что, как только Лукашенко будет выключен из игры, их действия будут объявлены преступными и выхода у них нет. Хотя ходят слухи в телеграм-каналах, что в отдельных регионах уже фиксируют частичный переход на сторону протестующих, — уточнил Андрей Бабицкий.