Лукашенко — кость в горле у западной разведки. Кто подставил россиян и почему Белоруссия поверила доносу

29 июля в Минске было задержано 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК — частной военной компании, обвинили в "приготовлении к участию в массовых беспорядках" и подшили к делу местных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, задержанных ранее. Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Журналист Александр Коц в своём расследовании доказал, что группу россиян собрали и "подставили" украинские спецслужбы. Сделано это именно для такой масштабной и громкой провокации.

Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, "33 богатыря" были использованы втёмную, но прежде всего не украинской, а польской и британской спецслужбами.

— Цель провокации состояла в том, чтобы вбросить слух, что якобы русские наёмники собираются провести теракты на голосовании, но их акция провалилась. Несмотря на то что СБУ провела операцию, что отразилось даже на выступлении Лукашенко, верить, что Украина сделала это самостоятельно, не следует. Такие ротозеи даже якорь как следует заминировать не смогут. Это работа прежде всего польской и британской разведки, которым Лукашенко уже давно как кость в горле. В итоге белорусы поверили, что сотрудники ЧОПа — военная компания, которая имеет боевой опыт. Когда скандал уже вышел в медиапространство, то наши спецслужбы смогли сработать на отлично — предоставили такую информацию, что стал возможен разговор Путина и Лукашенко, результатом которого стало заявление, что виновные будут выявлены и наказаны. В итоге наши спецслужбы переиграли британскую и польскую разведку. Напряжённость начинает стихать, и срыва подписания обновлённого союзного договора, который планировался на октябрь месяц, скорее всего, не произойдёт, — отметил эксперт.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что, с одной стороны, СБУ сыграла отличную партию, добившись большинства поставленных целей, но, с другой стороны, Александр Лукашенко сделал всё, чтобы эта партия была сыграна.

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— Если это правда, то интерес украинского государства тут, конечно, прослеживается. Вообще, они использовали принцип айкидо, использовали антироссийские высказывания Лукашенко против него же самого. Историю эту они сделали очень аккуратно, позволили Батьке поверить в то, что возможно полномасштабное вторжение России для организации "Майдана". После чего он начал вести разговоры о выдаче вагнеровцев, что им и требовалось. Это отличный бонус для украинского руководства, так как подобные заявления привели Москву сначала в замешательство, а после — в гнев и ярость. Что подрывает основу союзных отношений и доверия как со стороны элит, так и со стороны простого народа, — сказал Мирзаян.

По его словам, СБУ выполнила свою операцию блестяще, но тут есть одна деталь, а именно сам Лукашенко. Всё это было бы невозможно, если бы Александр Григорьевич не стал до расследования обвинять людей, а сделал бы это как полагается, выяснив все нюансы.

— Кто заставлял его говорить о том, что это российские шпионы, которые хотят его свергнуть? Всё это он сказал сам, по доброй воле. Теперь он в разговоре с Путиным скажет, что его подставили, но никто его за руку не тянул, он всё сделал сам, по доброй воле, а его спецслужбы опубликовали ту версию, которую он сам захотел, — напомнил Мирзаян.

Вполне вероятно, что группа офицеров КГБ, действуя в рамках той политики, которую задавал президент Лукашенко, зашла слишком далеко, полагает политтехнолог Марат Баширов.

— В первую очередь это последствия политики Лукашенко, которую он сам проводил в течение полутора лет. Его постоянные обиды, постоянные требования братской помощи в итоге сформировали внутренний административный запрос о том, в чём именно нужно поддакивать президенту. Соответственно, когда он пару недель назад начал говорить о том, что будет вмешательство и в выборы, и после дня голосования, то стало понятно, как ему продать этот вброс. Сейчас, когда всё вскрылось, насколько мне известно, в ведомстве начинают происходить кадровые решения в отношении тех людей, которые так легко пошли на поводу у этой дезинформации, — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что в данном случае ставить на одну СБУ было бы неоправданно, так как уместнее говорить про кооперацию западных разведок.

— Есть определённая программа, в задачу которой входит сделать так, чтобы Лукашенко ушёл от власти. Разумеется, они просто не могли пропустить эти выборы, их минимальная задача — сделать выборы нелегитимными в глазах западных правительств. Для этого, скорее всего, они задействовали какую-то часть людей в белорусских силовых ведомствах, которые уже были давно завербованы западными разведками и ждали своего часа. Полагаю, что у одной СБУ бы не хватило бы ни ресурсов, ни стратегических мыслей самостоятельно это провернуть, — отметил Баширов.