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Итоги выборов президента Белоруссии не признали все кандидаты, кроме победившего Лукашенко

Его главной сопернице пришлось покинуть страну после нескольких часов беседы в ЦИК за закрытыми дверями.

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Фото © Правозащитный центр "Весна"

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая решила подать жалобу в ЦИК с требованием признать состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы главы государства недействительными. Об этом она сообщила в интервью РИА "Новости".

Моя позиция заключается в том, что я требую признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК. Жалобу как кандидат в президенты Республики Беларусь я подаю сегодня, — отметила Канопацкая.

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В ведомстве заверили, что Светлана находится "в хорошем настроении".

Таким образом, результаты выборов оспорили в ЦИК уже все зарегистрированные кандидаты, кроме победившего Александра Лукашенко.

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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