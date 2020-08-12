Итоги выборов президента Белоруссии не признали все кандидаты, кроме победившего Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая решила подать жалобу в ЦИК с требованием признать состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы главы государства недействительными. Об этом она сообщила в интервью РИА "Новости".
— Моя позиция заключается в том, что я требую признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК. Жалобу как кандидат в президенты Республики Беларусь я подаю сегодня, — отметила Канопацкая.
МИД Литвы анонсировал новое выступление бежавшей из Белоруссии соперницы ЛукашенкоВ ведомстве заверили, что Светлана находится "в хорошем настроении".
Таким образом, результаты выборов оспорили в ЦИК уже все зарегистрированные кандидаты, кроме победившего Александра Лукашенко.
Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.