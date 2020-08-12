МИД Литвы анонсировал новое выступление бежавшей из Белоруссии соперницы Лукашенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что общался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и анонсировал её новое обращение.

Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya. She is in good spirits. She will speak up in the near future. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020

— Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении. Выступит в ближайшее время, — написал Линкявичюс в "Твиттере".

Ранее в Вильнюсе уже заявили о готовности в случае необходимости предоставить убежище Тихановской и другим оппозиционным политикам Белоруссии.

Напомним, Тихановская покинула Белоруссию в ночь на 11 августа после того, как провела семь часов в ЦИК республики. Она записала видео, в котором назвала причиной отъезда желание увидеться с детьми.