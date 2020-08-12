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МИД Литвы анонсировал новое выступление бежавшей из Белоруссии соперницы Лукашенко

В ведомстве заверили, что Светлана находится "в хорошем настроении".

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Фото © AP / ТАСС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что общался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и анонсировал её новое обращение.

Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении. Выступит в ближайшее время, — написал Линкявичюс в "Твиттере".

Ранее в Вильнюсе уже заявили о готовности в случае необходимости предоставить убежище Тихановской и другим оппозиционным политикам Белоруссии.

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Она заявила, что протесты происходят по воле народа, а не из-за иностранного вмешательства.

Напомним, Тихановская покинула Белоруссию в ночь на 11 августа после того, как провела семь часов в ЦИК республики. Она записала видео, в котором назвала причиной отъезда желание увидеться с детьми.

Позже главная соперница Лукашенко призвала митингующих разойтись по домам. Однако её сторонники заподозрили, что видео было записано под давлением.

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