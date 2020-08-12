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"Немножко помятый, но всё нормально". Журналист Солопов вернулся в Россию после задержания в Минске

Вместе с ним находится журналист Илья Рогов.

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Фото © "Медуза"

Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, задержанный и избитый белорусскими правоохранителями во время массовых беспорядков в Минске, сообщил о возвращении в Россию. По его собственным словам, у него сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но в целом с ним всё в порядке.

Я уже на российской территории. Всё хорошо. Немножко помятый, но всё нормально, — заявил Солопов РИА "Новости".

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Силовики жестоко избили Антона Старкова и Максима Солопова.

Он уточнил, что сотрудники российского консульства доставили его из Минска на границу в ночь на среду. Сейчас он едет в Москву вместе с журналистом Ильёй Роговым.

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Он сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет.

Ранее Лайф сообщал, что корреспонденты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и его оператор Владислав Зиздок были освобождены и уже вернулись на родину. Также сообщалось о задержании корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.

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