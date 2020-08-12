"Немножко помятый, но всё нормально". Журналист Солопов вернулся в Россию после задержания в Минске

Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, задержанный и избитый белорусскими правоохранителями во время массовых беспорядков в Минске, сообщил о возвращении в Россию. По его собственным словам, у него сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но в целом с ним всё в порядке.
— Я уже на российской территории. Всё хорошо. Немножко помятый, но всё нормально, — заявил Солопов РИА "Новости".
"Я журналист!" — "Какая разница". Избиение российского корреспондента в Минске попало на видеоСиловики жестоко избили Антона Старкова и Максима Солопова.
Он уточнил, что сотрудники российского консульства доставили его из Минска на границу в ночь на среду. Сейчас он едет в Москву вместе с журналистом Ильёй Роговым.
"Поел невкусной каши, зато не били". Фотокор МИА "Россия сегодня" рассказал о задержании в МинскеОн сообщил, что власти Белоруссии закрыли ему въезд в страну на пять лет.
Ранее Лайф сообщал, что корреспонденты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и его оператор Владислав Зиздок были освобождены и уже вернулись на родину. Также сообщалось о задержании корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.