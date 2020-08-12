"Немножко помятый, но всё нормально". Журналист Солопов вернулся в Россию после задержания в Минске

Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, задержанный и избитый белорусскими правоохранителями во время массовых беспорядков в Минске, сообщил о возвращении в Россию. По его собственным словам, у него сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но в целом с ним всё в порядке.

— Я уже на российской территории. Всё хорошо. Немножко помятый, но всё нормально, — заявил Солопов РИА "Новости".

Он уточнил, что сотрудники российского консульства доставили его из Минска на границу в ночь на среду. Сейчас он едет в Москву вместе с журналистом Ильёй Роговым.