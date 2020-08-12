"Поел невкусной каши, зато не били". Фотокор МИА "Россия сегодня" рассказал о задержании в Минске

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев рассказал подробности своего задержания в Минске, где он освещал протесты, разгоревшиеся после президентских выборов.

По словам журналиста, сотрудники ОМОН задержали его в понедельник около 18:30, когда он собирался к стеле "Минск — город-герой", где проходил митинг оппозиции. Внимание привлёк фотоаппарат.

— Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались, — приводит слова Питалева РИА "Новости".

Ночь он провёл в Первомайском РУВД Минска, а затем весь день пробыл в СИЗО "Жодино", в 60 км от Минска.

Фотокорреспондент рассказал, что правоохранители дали ему каши, которая оказалась невкусной, и не сладкий чай.

— Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шёл на акцию, кто-то мимо проходил, — уточнил он.

Питалев добавил, что сотрудники СИЗО общались с ним хорошо, а его фотокамера не пострадала.

Журналист уже вернулся в Россию. Вместе с коллегой Никитой Телиженко, также задержанным в Минске, он пересёк границу на автомобиле.

— Поставили в российский паспорт красивый штамп. Что ж, большая потеря, — отметил Питалев и сообщил, что ему запретили въезд в Белоруссию на пять лет.