"Поел невкусной каши, зато не били". Фотокор МИА "Россия сегодня" рассказал о задержании в Минске

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев рассказал подробности своего задержания в Минске, где он освещал протесты, разгоревшиеся после президентских выборов.
По словам журналиста, сотрудники ОМОН задержали его в понедельник около 18:30, когда он собирался к стеле "Минск — город-герой", где проходил митинг оппозиции. Внимание привлёк фотоаппарат.
— Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались, — приводит слова Питалева РИА "Новости".
Ночь он провёл в Первомайском РУВД Минска, а затем весь день пробыл в СИЗО "Жодино", в 60 км от Минска.
Российские журналисты показали видео из бетонной коробки минского центра МВДКак граждане России, они находились в камере вместе с другими иностранцами.
Фотокорреспондент рассказал, что правоохранители дали ему каши, которая оказалась невкусной, и не сладкий чай.
— Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шёл на акцию, кто-то мимо проходил, — уточнил он.
Питалев добавил, что сотрудники СИЗО общались с ним хорошо, а его фотокамера не пострадала.
"Для острастки ударили по ногам". Журналисты "Комсомольской правды" обвинили минский ОМОН в избиенииТеперь они намерены снять побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.
Журналист уже вернулся в Россию. Вместе с коллегой Никитой Телиженко, также задержанным в Минске, он пересёк границу на автомобиле.
— Поставили в российский паспорт красивый штамп. Что ж, большая потеря, — отметил Питалев и сообщил, что ему запретили въезд в Белоруссию на пять лет.
Ранее Лайф сообщал, что корреспонденты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и его оператор Владислав Зиздок были освобождены и уже вернулись на родину. Также сообщалось о задержании журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других.