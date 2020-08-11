Задержанного в Минске российского журналиста Телиженко освободили

Корреспондента портала Znak.com Никиту Телиженко, ранее задержанного в Минске, освободили. Об этом он сообщил РИА "Новости".
— Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан, — сказал Телиженко.
Он добавил, что суд был назначен на 12 августа, но благодаря консульской службе России вопрос удалось решить. Теперь журналиста ждёт высылка. Также ему запрещён въезд в Белоруссию на ближайшие пять лет.
Ещё одного российского журналиста выпустили из СИЗО в МинскеРанее на видео попал момент, как его избивают при задержании.
Ранее стало известно, что Телиженко приехал в Минск по редакционному заданию. Он освещал президентские выборы в республике и последовавшие за ними акции протеста. 10 августа журналист перестал выходить на связь. Оказалось, что его задержали сотрудники милиции.
Напомним, сегодня вечером в Россию вернулись четверо задержанных в Белоруссии журналистов.