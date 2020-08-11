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Задержанного в Минске российского журналиста Телиженко освободили

Его ждёт высылка.

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Никита Телиженко. Фото © Znak.com

Корреспондента портала Znak.com Никиту Телиженко, ранее задержанного в Минске, освободили. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан, — сказал Телиженко.

Он добавил, что суд был назначен на 12 августа, но благодаря консульской службе России вопрос удалось решить. Теперь журналиста ждёт высылка. Также ему запрещён въезд в Белоруссию на ближайшие пять лет.

Ещё одного российского журналиста выпустили из СИЗО в Минске

Ранее на видео попал момент, как его избивают при задержании.

Ранее стало известно, что Телиженко приехал в Минск по редакционному заданию. Он освещал президентские выборы в республике и последовавшие за ними акции протеста. 10 августа журналист перестал выходить на связь. Оказалось, что его задержали сотрудники милиции.

Напомним, сегодня вечером в Россию вернулись четверо задержанных в Белоруссии журналистов.

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