Задержанного в Минске российского журналиста Телиженко освободили

Корреспондента портала Znak.com Никиту Телиженко, ранее задержанного в Минске, освободили. Об этом он сообщил РИА "Новости".

— Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан, — сказал Телиженко.

Он добавил, что суд был назначен на 12 августа, но благодаря консульской службе России вопрос удалось решить. Теперь журналиста ждёт высылка. Также ему запрещён въезд в Белоруссию на ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что Телиженко приехал в Минск по редакционному заданию. Он освещал президентские выборы в республике и последовавшие за ними акции протеста. 10 августа журналист перестал выходить на связь. Оказалось, что его задержали сотрудники милиции.