В Гродно бронеавтомобиль протаранил легковушку, пострадал ребёнок — видео

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В Гродно бронеавтомобиль протаранил легковую машину, видео с места происшествия появилось в соцсетях. Удар пришёлся в боковую дверь, на кадрах видно, как смялся металл и разбились стёкла.

Как сообщает портал "Наша Нива", в транспортном средстве, которое сбил джип, пострадала девочка пяти лет. Проезжавший мимо места происшествия водитель отвёз мать с пострадавшей малышкой в больницу.

- Улица оказалось перекрыта, вижу разбитый авто и женщина в крови с ребёнком на руках, девочка кричала. Они говорили что не сигналили, просто ехали, - рассказал очевидец.

По информации издания, водителя разбитой легковушки задержали, он успел позвонить супруге, когда его забрала милиция.