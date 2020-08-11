"Для острастки ударили по ногам". Журналисты "Комсомольской правды" обвинили минский ОМОН в избиении

Минский ОМОН избил дубинками журналистов белорусской "Комсомольской правды", об этом заявил РИА "Новости" главный редактор издания Андрей Левковский.
Он отметил, что репортёры имели аккредитацию и находились в жилетках с надписью "Пресса". Фотограф, корреспондент и оператор вместе с водителем приехали в район Серебрянка, туда же прибыли силовики.
По словам Левковского, когда ОМОН пошёл на демонстрантов, первые двое сотрудников КП успели убежать, а журналист Геннадий Можейко попытался спрятаться в машине. Правоохранители потребовали выйти, открыть багажник, после чего применили силу.
"Вырвали из рук камеру". Журналисты Би-Би-Си обвинили силовиков в нападении в МинскеКорреспонденты не задержаны.
— Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил... Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам, — рассказал главред.
Он добавил, что пострадавшие намерены зафиксировать побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, накануне вечером в Россию вернулись четверо задержанных в Белоруссии журналистов, ранее их избили и задержали во время ночных беспорядков. Это Семён Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту". Все четверо вышли на свободу, кроме того, освобождён оператор WarGonzo Владислав Зиздок.