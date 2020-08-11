"Для острастки ударили по ногам". Журналисты "Комсомольской правды" обвинили минский ОМОН в избиении

Минский ОМОН избил дубинками журналистов белорусской "Комсомольской правды", об этом заявил РИА "Новости" главный редактор издания Андрей Левковский.

Он отметил, что репортёры имели аккредитацию и находились в жилетках с надписью "Пресса". Фотограф, корреспондент и оператор вместе с водителем приехали в район Серебрянка, туда же прибыли силовики.

По словам Левковского, когда ОМОН пошёл на демонстрантов, первые двое сотрудников КП успели убежать, а журналист Геннадий Можейко попытался спрятаться в машине. Правоохранители потребовали выйти, открыть багажник, после чего применили силу.

— Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил... Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам, — рассказал главред.

Он добавил, что пострадавшие намерены зафиксировать побои и подать жалобу в МВД Белоруссии.