В Минске протестующие сбросили на силовиков из окна деревянную дверь — видео

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В Минске центр протестов переместился в район Каменной Горки, силовики производят задержания, догоняют демонстрантов во дворах. В ответ местные жители бросают в милиционеров различные предметы. Так, например, в ОМОН полетела деревянная дверь. Видео опубликовано в соцсетях.
В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видеоОмоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.
По сообщениям очевидцев, правоохранители забежали в подъезды, было слышно несколько взрывов. Несколько пострадавших поступили в приёмный покой 10-й больницы.
Баки, палки и камни. Протестующие в Минске строят баррикады на улицах — видеоПеших демонстрантов сигналами поддерживают автомобилисты.
Отмечается, что в районе разогнали всех демонстрантов, на улицах остаётся ОМОН и стоят машины с разбитыми стёклами.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.