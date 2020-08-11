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В Минске протестующие сбросили на силовиков из окна деревянную дверь — видео

Демонстрантов на улицах становится всё меньше.

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Видео © Соцсети

В Минске центр протестов переместился в район Каменной Горки, силовики производят задержания, догоняют демонстрантов во дворах. В ответ местные жители бросают в милиционеров различные предметы. Так, например, в ОМОН полетела деревянная дверь. Видео опубликовано в соцсетях.

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Омоновцы применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.

По сообщениям очевидцев, правоохранители забежали в подъезды, было слышно несколько взрывов. Несколько пострадавших поступили в приёмный покой 10-й больницы.

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Пеших демонстрантов сигналами поддерживают автомобилисты.

Отмечается, что в районе разогнали всех демонстрантов, на улицах остаётся ОМОН и стоят машины с разбитыми стёклами.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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