В Минске протестующие сбросили на силовиков из окна деревянную дверь — видео

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В Минске центр протестов переместился в район Каменной Горки, силовики производят задержания, догоняют демонстрантов во дворах. В ответ местные жители бросают в милиционеров различные предметы. Так, например, в ОМОН полетела деревянная дверь. Видео опубликовано в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, правоохранители забежали в подъезды, было слышно несколько взрывов. Несколько пострадавших поступили в приёмный покой 10-й больницы.

Отмечается, что в районе разогнали всех демонстрантов, на улицах остаётся ОМОН и стоят машины с разбитыми стёклами.