В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видео

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В столице Белоруссии силовики приступили к активной зачистке улиц от протестующих. Сотрудники ОМОНа проводят рейды по дорогам Минска и стучат дубинками по тем автомобилям, которые сигналят. Видео опубликованы в соцсетях.

Также задержания начались в микрорайоне Уручье на северо-востоке города, сообщает портал "Sputnik Беларусь". В районе улицы Плеханова милиционеры применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.