В Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов — видео

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В столице Белоруссии силовики приступили к активной зачистке улиц от протестующих. Сотрудники ОМОНа проводят рейды по дорогам Минска и стучат дубинками по тем автомобилям, которые сигналят. Видео опубликованы в соцсетях.
Также задержания начались в микрорайоне Уручье на северо-востоке города, сообщает портал "Sputnik Беларусь". В районе улицы Плеханова милиционеры применяют светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывают их фейерверками.
Слышны взрывы. Протесты в Минске переместились из центра в спальные районы — видеоДемонстранты на улицах кричат "Уходи".
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.