Слышны взрывы. Протесты в Минске переместились из центра в спальные районы — видео

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В Минске продолжаются столкновения жителей и сотрудников силовых структур. В третий вечер протестов события из центра столицы Белоруссии переместились в спальные районы.
Очевидцы сняли взрывы в микрорайоне Каменная Горка. На кадрах можно увидеть три яркие вспышки, отражающиеся в ночном небе и последующие громкие хлопки.
Бульдозеры и автозаки. В центр Минска прибывают бойцы ОМОНа и военная техникаУ метро "Пушкинская", где сегодня ночью во время стычек с силовиками погиб человек, уже начались задержания.
Многие демонстранты продолжают выходить на улицы и показывать своё несогласие криками "Уходи".
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.