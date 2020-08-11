Столкновения и резиновые пули. Что происходит в Белоруссии вечером 11 августа — видео

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В городах Белоруссии не утихают протесты, начавшиеся после выборов президента. На улицах вспыхивают массовые беспорядки, силовики задерживают демонстрантов.

В Минске основные протесты происходят у метро "Пушкинская", там ОМОН со щитами требует у людей разойтись, проезжающие машины сигналят без остановки.

— Сам город абсолютно пустой, хуже, чем в разгар пандемии. Люди собрались в микрорайонах. На Грушевке ОМОН приехал на обычном рейсовом автобусе и выбежал на остановке, начал крутить людей, так как они этого не ожидали и не успели убежать, — рассказал Лайфу очевидец событий.

На Серебрянке несколько десятков человек размахивают флагами и скандируют лозунги, автовладельцы создают искусственные пробки. Столкновения также происходят на проспектах Рокоссовского и Дзержинского. ОМОН применяет резиновые пули.

Протесты также идут в Гродно, Гомеле и Витебске.