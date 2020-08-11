"Вырвали из рук камеру". Журналисты Би-Би-Си обвинили силовиков в нападении в Минске

В Минске сотрудники правоохранительных органов напали на корреспондентов "Русской службы Би-би-си". Об этом говорится на сайте издания.
Отмечается, что у всех троих журналистов была аккредитация, выданная Министерством иностранных дел Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.
— Группа мужчин в чёрной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её, — утверждается в публикации.
Коллеги попытались убедить силовиков вернуть карточку, однако те начали избивать оператора. Задерживать журналистов не стали.
"Я журналист!" — "Какая разница". Избиение российского корреспондента в Минске попало на видеоСиловики жестоко избили Антона Старкова и Максима Солопова.
Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании двух сотрудников издания Onliner Владислава Борисовича и Сергея Птушко. По её данным, репортёры снимали милицейские машины, им разбили камеру и отправили в автозак.
Напомним, сегодня вечером в Россию вернулись четверо задержанных в Белоруссии журналистов, ранее их избили и задержали во время ночных беспорядков. Это Семён Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту". Все четверо вышли на свободу, кроме того, освобождён оператор WarGonzo Владислав Зиздок.