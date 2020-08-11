"Вырвали из рук камеру". Журналисты Би-Би-Си обвинили силовиков в нападении в Минске

В Минске сотрудники правоохранительных органов напали на корреспондентов "Русской службы Би-би-си". Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что у всех троих журналистов была аккредитация, выданная Министерством иностранных дел Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

— Группа мужчин в чёрной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её, — утверждается в публикации.

Коллеги попытались убедить силовиков вернуть карточку, однако те начали избивать оператора. Задерживать журналистов не стали.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании двух сотрудников издания Onliner Владислава Борисовича и Сергея Птушко. По её данным, репортёры снимали милицейские машины, им разбили камеру и отправили в автозак.