"Не топить в воде, не оглушать гранатами". Соратница Тихановской обратилась к властям Белоруссии — видео

Видео © Telegram / Виктор Бабарико — официальный канал
Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к властям республики с призывом прислушаться к воле народа.
— Мы призываем официальную власть не игнорировать волю людей. Не топить её в воде из водомётов, не оглушать гранатами, не калечить пулями. Эти люди никуда не исчезнут. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрёшь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены, — заявила она на видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Бабарико.
Колесникова добавила, что протесты — это воля граждан страны, а не иностранное вмешательство. По её словам, власть должна "найти в себе силы" услышать требования простого народа.
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Соратница Тихановской также выразила соболезнования всем пострадавшим в ходе протестов и попросила людей беречь себя.
Ранее стало известно, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в Литву. Позже было обнародовано её видеообращение к избирателям, в котором она объяснила причину отъезда. Позже она записала второй ролик, где призвала митингующих к благоразумию. Её команда не поверила в сказанное. По просьбе Лайфа видео прокомментировал физиономист.