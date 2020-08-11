"Не топить в воде, не оглушать гранатами". Соратница Тихановской обратилась к властям Белоруссии — видео

Видео © Telegram / Виктор Бабарико — официальный канал

Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к властям республики с призывом прислушаться к воле народа.

— Мы призываем официальную власть не игнорировать волю людей. Не топить её в воде из водомётов, не оглушать гранатами, не калечить пулями. Эти люди никуда не исчезнут. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрёшь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены, — заявила она на видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Бабарико.

Колесникова добавила, что протесты — это воля граждан страны, а не иностранное вмешательство. По её словам, власть должна "найти в себе силы" услышать требования простого народа.

Соратница Тихановской также выразила соболезнования всем пострадавшим в ходе протестов и попросила людей беречь себя.