Цветы и свечи. У Посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал — видео

У отделения Посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал. Лайф публикует видео с места событий.
Люди несут цветы и свечи, а также листовки с призывами прекратить насилие. Напомним, накануне стало известно, что в ходе протестов в Минске погиб человек.
Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в КиевеКак полагают эксперты, принципиальное отличие украинского "Майдана" 2014 года и белорусской "Плошчи" 2020-го заключается в том, что режим Александра Лукашенко более защищён, чем политическая система, некогда выстроенная Виктором Януковичем. За 26 лет правления глава Белоруссии сумел сформировать идеологию личной власти, собрать лояльные персонально себе силовые структуры и не боится вступать в конфронтацию с визави.
— Беларусь, Россия с вами! — гласит надпись на одной из листовок.
Ранее у белорусского посольства в Москве собрались сочувствующие демонстрантам.