Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Цветы и свечи. У Посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал — видео

Жители Северной столицы призывают белорусов прекратить насилие.

312

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

У отделения Посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал. Лайф публикует видео с места событий.

Люди несут цветы и свечи, а также листовки с призывами прекратить насилие. Напомним, накануне стало известно, что в ходе протестов в Минске погиб человек.

Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в Киеве

Как полагают эксперты, принципиальное отличие украинского "Майдана" 2014 года и белорусской "Плошчи" 2020-го заключается в том, что режим Александра Лукашенко более защищён, чем политическая система, некогда выстроенная Виктором Януковичем. За 26 лет правления глава Белоруссии сумел сформировать идеологию личной власти, собрать лояльные персонально себе силовые структуры и не боится вступать в конфронтацию с визави.

Беларусь, Россия с вами! — гласит надпись на одной из листовок.

Ранее у белорусского посольства в Москве собрались сочувствующие демонстрантам.

Выбор редакции

Loading...